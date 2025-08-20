eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken eBay am Donnerstagnachmittag ins Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 98,48 USD abwärts.

Die eBay-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 98,48 USD. In der Spitze fiel die eBay-Aktie bis auf 98,29 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 98,41 USD. Bisher wurden via NASDAQ 113.772 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,15 USD. Dieser Kurs wurde am 16.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,71 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 56,40 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,15 USD belaufen.

Am 30.07.2025 hat eBay die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,20 Prozent auf 2,74 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eBay einen Gewinn von 5,45 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

