eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Abend in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von eBay. Das Papier von eBay befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 98,18 USD ab.
Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 98,18 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die eBay-Aktie bis auf 97,83 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,41 USD. Von der eBay-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 522.039 Stück gehandelt.
Bei 101,15 USD markierte der Titel am 16.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 2,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,40 USD ab. Abschläge von 42,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 USD, nach 1,08 USD im Jahr 2024.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 2,74 Mrd. USD gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,45 USD je Aktie.
