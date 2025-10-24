eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay verteuert sich am Freitagnachmittag
Die Aktie von eBay zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die eBay-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 98,34 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die eBay-Papiere um 15:52 Uhr 3,0 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die eBay-Aktie sogar auf 98,73 USD. Mit einem Wert von 97,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 170.915 eBay-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 101,15 USD. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 2,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,40 USD am 01.11.2024. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 74,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,08 USD aus.
Am 30.07.2025 lud eBay zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. eBay hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,46 USD fest.
