eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken eBay am Abend ins Plus

Die Aktie von eBay zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das eBay-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 97,74 USD.
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von eBay zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 97,74 USD. Die eBay-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 98,73 USD aus. Mit einem Wert von 97,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 702.407 eBay-Aktien den Besitzer.
Bei 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die eBay-Aktie somit 3,37 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 56,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 42,30 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem eBay seine Aktionäre 2024 mit 1,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 2,74 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,58 Mrd. USD umgesetzt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,46 USD je Aktie in den eBay-Büchern.
Redaktion finanzen.net
