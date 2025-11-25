eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag höher

Kurs der eBay

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 81,04 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die eBay-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 81,04 USD. Die eBay-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,84 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,46 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 82.240 eBay-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,15 USD) erklomm das Papier am 16.08.2025. 24,82 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,73 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 37,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 USD.

Am 29.10.2025 hat eBay die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. eBay hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,86 Prozent auf 2,87 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,45 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätte eine Investition in eBay von vor 10 Jahren abgeworfen

eBay-Aktie verliert: Live-Shopping kommt nach Deutschland

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingefahren