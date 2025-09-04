DAX23.587 -0,8%ESt505.316 -0,6%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.307 -0,7%Nas21.624 -0,4%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1728 +0,7%Öl65,44 -2,2%Gold3.576 +0,8%
Aktie im Blick

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

05.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Electronic Arts gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Electronic Arts gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 167,83 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
144,68 EUR 1,26 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Electronic Arts-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 167,83 USD. Zwischenzeitlich weitete die Electronic Arts-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 167,51 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 168,84 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.179 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,90 USD an. Der derzeitige Kurs der Electronic Arts-Aktie liegt somit 7,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 115,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 31,35 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Electronic Arts-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,760 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,640 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Electronic Arts am 29.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,79 USD gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent auf 1,67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Electronic Arts am 28.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Electronic Arts-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,26 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

