Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts präsentiert sich am Nachmittag fester

10.09.25 16:11 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 168,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
141,12 EUR -1,10 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Electronic Arts-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 168,29 USD nach oben. Bei 168,78 USD markierte die Electronic Arts-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 165,81 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 54.093 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 180,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Electronic Arts-Aktie. Am 25.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Electronic Arts-Aktie mit einem Verlust von 31,53 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,640 USD, nach 0,760 USD im Jahr 2025.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Electronic Arts am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Electronic Arts ein EPS von 1,04 USD je Aktie vermeldet. Electronic Arts hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Electronic Arts die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Electronic Arts ein EPS in Höhe von 8,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Electronic Arts von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor 3 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor einem Jahr abgeworfen

