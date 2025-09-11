Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts wird am Mittwochnachmittag ausgebremst
Die Aktie von Electronic Arts gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Electronic Arts-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 171,44 USD ab.
Der Electronic Arts-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 171,44 USD. Die Abwärtsbewegung der Electronic Arts-Aktie ging bis auf 171,18 USD. Mit einem Wert von 172,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 41.801 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 180,90 USD. Mit einem Zuwachs von 5,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 25.01.2025 auf bis zu 115,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Electronic Arts-Aktie ist somit 32,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,760 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,920 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Electronic Arts am 29.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Electronic Arts am 28.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 03.11.2026.
Experten taxieren den Electronic Arts-Gewinn für das Jahr 2030 auf 14,67 USD je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|06.02.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
