Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Donnerstagabend gesucht

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Electronic Arts-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 174,21 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Electronic Arts-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 174,21 USD. Kurzfristig markierte die Electronic Arts-Aktie bei 174,77 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 172,93 USD. Von der Electronic Arts-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 300.967 Stück gehandelt.

Bei 180,90 USD erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,84 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,22 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,86 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,920 USD. Im Vorjahr hatte Electronic Arts 0,760 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Electronic Arts ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,67 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Electronic Arts-Bilanz für Q2 2026 wird am 28.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Electronic Arts-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Für das Jahr 2030 gehen Analysten von einem Electronic Arts-Gewinn in Höhe von 14,67 USD je Aktie aus.

