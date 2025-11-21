DAX23.094 -0,8%Est505.512 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.197 +0,5%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1499 -0,3%Öl62,18 -1,6%Gold4.076 ±-0,0%
DAX schwächelt -- Wall Street uneins -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- Ubisoft, D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, im Fokus
Aktienentwicklung

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Nachmittag nahe Vortagesschluss

21.11.25 16:08 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 201,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
173,86 EUR -0,90 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Electronic Arts-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 201,24 USD. Den Tageshöchststand markierte die Electronic Arts-Aktie bei 201,50 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Electronic Arts-Aktie bisher bei 201,07 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 201,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 95.894 Electronic Arts-Aktien.

Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 203,75 USD an. Derzeit notiert die Electronic Arts-Aktie damit 1,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Electronic Arts-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,760 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,920 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 210,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Electronic Arts am 28.10.2025. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1,11 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,78 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,85 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,03 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 02.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Electronic Arts.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Electronic Arts-Gewinn in Höhe von 8,59 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Electronic Arts Inc.

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
