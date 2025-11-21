Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend mit negativen Vorzeichen

Blick auf Electronic Arts-Kurs

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Electronic Arts befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 200,82 USD ab.

Die Electronic Arts-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 200,82 USD abwärts. In der Spitze fiel die Electronic Arts-Aktie bis auf 200,69 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 201,30 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 537.322 Electronic Arts-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 203,75 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Electronic Arts-Aktie 1,46 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Derzeit notiert die Electronic Arts-Aktie damit 74,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,920 USD. Im Vorjahr hatte Electronic Arts 0,760 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 210,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Electronic Arts am 28.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Electronic Arts 1,85 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,03 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Electronic Arts am 03.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 02.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Electronic Arts im Jahr 2026 8,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

