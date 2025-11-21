DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.471 +1,8%Bitcoin73.565 -2,1%Euro1,1514 -0,1%Öl62,56 -1,0%Gold4.089 +0,3%
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street steigt -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
DAX in KW 47: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 47: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Portfolio im Fokus: In diese US-Aktien hat NVIDIA im 3. Quartal 2025 investiert Portfolio im Fokus: In diese US-Aktien hat NVIDIA im 3. Quartal 2025 investiert
Übersicht
Blick auf Electronic Arts-Kurs

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend mit negativen Vorzeichen

21.11.25 20:23 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Electronic Arts befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 200,82 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
173,86 EUR -0,90 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Electronic Arts-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 200,82 USD abwärts. In der Spitze fiel die Electronic Arts-Aktie bis auf 200,69 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 201,30 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 537.322 Electronic Arts-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 203,75 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Electronic Arts-Aktie 1,46 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Derzeit notiert die Electronic Arts-Aktie damit 74,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,920 USD. Im Vorjahr hatte Electronic Arts 0,760 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 210,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Electronic Arts am 28.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Electronic Arts 1,85 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,03 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Electronic Arts am 03.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 02.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Electronic Arts im Jahr 2026 8,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Electronic Arts Inc.

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
06.02.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
22.01.2019Electronic Arts HoldDeutsche Bank AG
18.12.2017Electronic Arts NeutralBTIG Research
01.02.2017Electronic Arts NeutralMizuho
02.11.2016Electronic Arts NeutralMizuho
DatumRatingAnalyst
03.02.2012Electronic Arts sellDeutsche Bank Securities
06.06.2011Electronic Arts sellJyske Bank Group
14.12.2009Electronic Arts neues KurszielPiper Jaffray & Co.
11.12.2008Electronic Arts DowngradeBarclays Capital
03.11.2006Electronic Arts neues KurszielDeutsche Securities

