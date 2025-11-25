Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 201,36 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Electronic Arts zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 201,36 USD. Zwischenzeitlich stieg die Electronic Arts-Aktie sogar auf 201,48 USD. Bei 201,30 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.774 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 203,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Electronic Arts-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.01.2025 Kursverluste bis auf 115,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Electronic Arts-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,920 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 210,00 USD.

Am 28.10.2025 hat Electronic Arts in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Electronic Arts 1,85 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,03 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Electronic Arts am 03.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 02.02.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,59 USD je Electronic Arts-Aktie.

Redaktion finanzen.net

