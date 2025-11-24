Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von Electronic Arts zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Electronic Arts-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 201,80 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 201,80 USD zu. In der Spitze legte die Electronic Arts-Aktie bis auf 201,89 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 201,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 159.538 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 203,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Electronic Arts-Aktie 75,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,760 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,920 USD je Electronic Arts-Aktie. Analysten bewerten die Electronic Arts-Aktie im Durchschnitt mit 210,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Electronic Arts am 28.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Electronic Arts hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,85 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 03.02.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Electronic Arts veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 02.02.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Electronic Arts-Gewinn in Höhe von 8,59 USD je Aktie aus.

