Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Nachmittag auf grünem Terrain

24.11.25 16:10 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Electronic Arts legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 201,59 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
173,90 EUR 0,04 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Electronic Arts-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 201,59 USD. In der Spitze gewann die Electronic Arts-Aktie bis auf 201,64 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 201,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.691 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 203,75 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,07 Prozent hinzugewinnen. Am 25.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Electronic Arts-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,920 USD, nach 0,760 USD im Jahr 2025. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 210,00 USD.

Electronic Arts veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,54 USD gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,85 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Electronic Arts-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.02.2026 erwartet. Electronic Arts dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Electronic Arts im Jahr 2026 8,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Electronic Arts Inc.

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
