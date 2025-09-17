Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Eli Lilly. Zuletzt stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 766,82 USD.
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 766,82 USD zu. Im Tageshoch stieg die Eli Lilly-Aktie bis auf 772,16 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 760,45 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 75.353 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.
Bei 939,86 USD erreichte der Titel am 21.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2025 Kursverluste bis auf 624,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,62 Prozent.
Nachdem im Jahr 2024 5,20 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,87 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 994,00 USD an.
Eli Lilly ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Eli Lilly hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,28 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 15,56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,30 Mrd. USD umgesetzt.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 22,83 USD je Eli Lilly-Aktie.
Analysen zu Eli Lilly
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|08.06.2018
|Eli Lilly and Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.2017
|Eli Lilly and Hold
|Argus Research Company
|20.03.2017
|Eli Lilly and Neutral
|UBS AG
|22.07.2015
|Eli Lilly and Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.2015
|Eli Lilly and Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.04.2017
|Eli Lilly and Underperform
|BMO Capital Markets
|15.10.2012
|Eli Lilly and underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.2010
|Eli Lilly Ersteinschätzung
|Soleil Securities Group, Inc.
|14.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
