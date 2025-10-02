EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 15,84 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 15,84 EUR. Bei 15,79 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 15,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 159.352 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 34,10 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,571 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,52 EUR.

EON SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,23 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 18.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

