EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Mittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 16,24 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 16,24 EUR. Bei 16,29 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 619.348 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 16,34 EUR erreichte der Titel am 23.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 0,62 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (10,44 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 55,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,39 EUR.

EON SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,22 Mrd. EUR – ein Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 22,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte EON SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

