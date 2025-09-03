EON SE Aktie News: EON SE am Mittag freundlich

Blick auf EON SE-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 15,01 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 15,01 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 15,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,84 EUR. Zuletzt wechselten 646.877 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 30,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,571 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,52 EUR.

EON SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,34 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

