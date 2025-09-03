EON SE Aktie News: EON SE steigt am Donnerstagnachmittag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 15,00 EUR.
Die EON SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 15,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 15,11 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.729.391 EON SE-Aktien den Besitzer.
Bei 16,55 EUR markierte der Titel am 05.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,41 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,571 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,52 EUR aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 13.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. EON SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Analysen zu E.ON SE
Analysen zu E.ON SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|EON SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.2025
|EON SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.08.2025
|EON SE Neutral
|UBS AG
|13.08.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|EON SE Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|EON SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|EON SE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.08.2025
|EON SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.08.2025
|EON SE Neutral
|UBS AG
|13.08.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|EON SE Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|EON SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.2024
|EON SE Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.2023
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.2023
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.2021
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|11.05.2021
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
