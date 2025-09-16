EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 15,61 EUR.

Das Papier von EON SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 15,61 EUR ab. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 15,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 147.839 EON SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,55 EUR erreichte der Titel am 05.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 6,02 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 49,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,571 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,52 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 13.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,14 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen

E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial