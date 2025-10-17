DAX23.872 -1,7%Est505.606 -0,8%MSCI World4.282 -0,2%Top 10 Crypto14,45 -3,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1688 ±-0,0%Öl60,95 -0,1%Gold4.310 -0,4%
EON SE im Fokus

EON SE Aktie News: EON SE am Mittag auf rotem Terrain

17.10.25 12:04 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 16,27 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
16,30 EUR 0,05 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,2 Prozent auf 16,27 EUR ab. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 16,23 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,39 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 489.592 Aktien.

Am 05.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 1,75 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 55,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,571 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 16,52 EUR.

Am 13.08.2025 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 16,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von EON SE wird am 12.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor 10 Jahren verdient

E.ON-Aktie schwächelt: Erstmals australischen Finanzmarkt angezapft

PSI Software-Aktie springt 34% hoch: Warburg Pincus plant Übernahme

Nachrichten zu E.ON SE

