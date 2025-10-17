EON SE Aktie News: EON SE am Freitagvormittag nahe Nulllinie
Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 16,29 EUR.
Die EON SE-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 16,29 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 16,43 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 16,29 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,39 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 114.396 EON SE-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 56,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,571 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,52 EUR an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 13.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,68 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 16,88 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu E.ON SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.2025
|EON SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.2025
|EON SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
