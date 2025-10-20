EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Mittag an Fahrt

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 16,42 EUR.

Das Papier von EON SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 16,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 16,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,30 EUR. Zuletzt wechselten 488.256 EON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2025 auf bis zu 16,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,79 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 36,45 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,571 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,52 EUR für die EON SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,88 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 18.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

