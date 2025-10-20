EON SE Aktie News: EON SE am Montagvormittag kaum bewegt

EON SE im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von EON SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 16,28 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 16,28 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 16,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die EON SE-Aktie sank bis auf 16,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53.686 EON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,55 EUR erreichte der Titel am 05.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,69 Prozent hinzugewinnen. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 35,88 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,571 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,52 EUR.

Am 13.08.2025 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,88 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.11.2026 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor 10 Jahren verdient

E.ON-Aktie schwächelt: Erstmals australischen Finanzmarkt angezapft

PSI Software-Aktie springt 34% hoch: Warburg Pincus plant Übernahme