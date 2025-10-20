EON SE Aktie News: EON SE steigt am Montagnachmittag
Die Aktie von EON SE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 16,38 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 16,49 EUR. Bei 16,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.096.357 EON SE-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 16,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 1,04 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 36,29 Prozent Luft nach unten.
EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,571 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,52 EUR für die EON SE-Aktie aus.
EON SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 16,34 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,88 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.2025
|EON SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.2025
|EON SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
