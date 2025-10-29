DAX24.278 ±0,0%Est505.732 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.072 +0,1%Euro1,1642 -0,1%Öl64,63 +0,3%Gold4.024 +2,1%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, Redcare, adidas, RWE, Stellantis im Fokus
Top News
Beyond Meat-Aktie weiter volatil nach Walmart-Deal und vorläufigen Zahlen Beyond Meat-Aktie weiter volatil nach Walmart-Deal und vorläufigen Zahlen
Ausblick: Caterpillar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Caterpillar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Profil
Aktienkurs aktuell

EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

29.10.25 12:04 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Die Aktie von EON SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 16,27 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
16,30 EUR 0,06 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 16,27 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 16,29 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,21 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 459.114 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,55 EUR erreichte der Titel am 05.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 1,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,571 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,52 EUR.

Am 13.08.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,68 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,88 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Am 18.11.2026 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Nachrichten zu E.ON SE

DatumMeistgelesen
