EON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von EON SE

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 16,21 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 16,21 EUR. Bei 16,20 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,21 EUR. Bisher wurden heute 47.030 EON SE-Aktien gehandelt.

Bei 16,55 EUR markierte der Titel am 05.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,13 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit Abgaben von 35,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,571 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 16,52 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Erste Schätzungen: EON SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor 10 Jahren verdient