DAX24.267 -0,1%Est505.720 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1631 -0,2%Öl64,23 -0,4%Gold4.017 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Nordex A0D655 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Top News
Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren
Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Notierung im Fokus

EON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von EON SE

29.10.25 09:22 Uhr
EON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 16,21 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
16,24 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 16,21 EUR. Bei 16,20 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,21 EUR. Bisher wurden heute 47.030 EON SE-Aktien gehandelt.

Bei 16,55 EUR markierte der Titel am 05.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,13 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit Abgaben von 35,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,571 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 16,52 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Erste Schätzungen: EON SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor 10 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: E.ON

Nachrichten zu E.ON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
09.10.2025EON SE HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
08.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025EON SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.10.2025EON SE HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
08.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen