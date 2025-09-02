DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.335 -0,6%Nas21.638 -0,3%Bitcoin94.228 -0,8%Euro1,1749 +0,9%Öl65,16 -2,6%Gold3.599 +1,5%
EQS-Adhoc: HelloFresh SE: Thomas Griesel, Mitgründer und CEO International der HelloFresh SE, beabsichtigt nicht, seine Vorstandstätigkeit über den 30. April 2026 hinaus zu verlängern

05.09.25 18:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
7,99 EUR -0,08 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Personalie
HelloFresh SE: Thomas Griesel, Mitgründer und CEO International der HelloFresh SE, beabsichtigt nicht, seine Vorstandstätigkeit über den 30. April 2026 hinaus zu verlängern

05.09.2025 / 18:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

 

 

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

 

HelloFresh SE: Thomas Griesel, Mitgründer und CEO International der HelloFresh SE, beabsichtigt nicht, seine Vorstandstätigkeit über den 30. April 2026 hinaus zu verlängern

ISIN: DE000A161408
WKN: A16140
Börsenkürzel: HFG
LEI: 391200ZAF4V6XD2M9G57
Börse: Regulierter Markt in Frankfurt am Main (Prime Standard)

Wer­bung

 

Berlin, 5. September 2025 – Thomas Griesel, Mitgründer und CEO International der HelloFresh SE („Gesellschaft“), hat heute den Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Herrn John H. Rittenhouse, darüber informiert, dass er nicht beabsichtigt, seine Vorstandstätigkeit über den 30. April 2026 hinaus weiter fortzusetzen, und mithin spätestens mit Ablauf seiner derzeitigen Amtszeit am 30. April 2026 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden und diese verlassen wird.

Der Aufsichtsratsvorsitzende hat diese Entscheidung mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen und umgehend die anderen Mitglieder des Aufsichtsrats sowie des Vorstands der Gesellschaft informiert.

Thomas Griesel hat die Gesellschaft im Jahre 2011 zusammen mit Dominik Richter gegründet und gehört seitdem der Geschäftsführung bzw. dem Vorstand der Gesellschaft an.

Wer­bung

 

Mitteilende Person beim Emittenten
Dr. Christian Ries
Group General Counsel
HelloFresh SE, Prinzenstraße 89, 10969 Berlin		  
+49 (0) 160 96382504
cr@hellofresh.com
www.hellofreshgroup.com

 

IR Ansprechpartner
Daniel Alvarez
Head of Investor Relations
HelloFresh SE, Prinzenstraße 89, 10969 Berlin		  
+31 643 55 49 32
daniel.alvarez@hellofresh.com
www.hellofreshgroup.com

Rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen betreffend das Geschäft, die wirtschaftliche Entwicklung und die Ergebnisse der Gesellschaft, des HelloFresh-Konzerns oder der Branche, in der der HelloFresh-Konzern tätig ist. Diese Aussagen können durch Signalwörter wie etwa „werden“, „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „planen“, „zielen“ oder „prognostizieren“ und ähnliche Ausdrücke oder aus dem Kontext heraus identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Aussagen zu Strategie, Ausblick und Wachstumserwartungen, Zukunftspläne und Potenzial für zukünftiges Wachstum, Wachstum der Produkte und Dienstleistungen in neuen Märkten, Branchentrends, sowie die Auswirkungen regulatorischer Initiativen. Diese Aussagen wurden auf Basis aktueller Informationen und Annahmen getroffen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse können aufgrund zahlreicher Faktoren wesentlich von jenen abweichen, die in diesem Dokument beschrieben sind und weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Soweit keine zwingende gesetzliche Pflicht dazu besteht, wird keine Verantwortung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.



Ende der Insiderinformation

05.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin
Deutschland
E-Mail: ir@hellofresh.com
Internet: www.hellofreshgroup.com
ISIN: DE000A161408
WKN: A16140
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2193878

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2193878  05.09.2025 CET/CEST

