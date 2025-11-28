DAX23.875 +0,5%Est505.676 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,52 +2,8%Nas23.291 +0,3%Bitcoin79.908 +1,6%Euro1,1586 -0,1%Öl63,26 -0,2%Gold4.197 +1,0%
Ersatzteile

RENK-Aktie dennoch schwach: RENK sichert sich Millionenauftrag

28.11.25 16:15 Uhr
RENK-Aktie dennoch in Rot: Hoher Millionenauftrag für RENK | finanzen.net

Der Panzergetriebe-Hersteller RENK hat einen Auftrag aus Osteuropa zur Lieferung von Ersatzteilen und Servicepaketen erhalten.

RENK
50,50 EUR -0,74 EUR -1,44%
Der Auftragswert liegt im hohen zweistelligen Millionenbereich, wie das im MDAX gelistete Rüstungsunternehmen am Freitag in Augsburg mitteilte. Die ersten Lieferungen seien noch für dieses Jahr geplant.

Der Rahmenvertrag umfasse unter anderem die Lieferung von Ersatzgetrieben und Motoren für zahlreiche ketten- und radgetriebene Fahrzeuge wie Kampfpanzer, Schützenpanzer, geschützte Transportfahrzeuge und Haubitzen, heißt es weiter. Der Aktienkurs von RENK reagiert nicht wesentlich auf die Neuigkeiten.

Für das laufende Jahr peilt RENK einen Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro und einen bereinigten operativen Gewinn von 210 bis 235 Millionen Euro an.

Rüstungswerte nicht gefragt

Ein Auftrag aus Osteuropa im hohen zweistelligen Millionenbereich hat die Aktien von Panzergetriebe-Hersteller RENK am Freitag nicht beflügelt.

Sie verloren zeitweise bis zu 1,7 Prozent und büßten am Nachmittag via XETRA zuletzt noch 0,7 Prozent ein. Damit setzte sich die jüngste Stabilisierung im Rüstungssektor zunächst nicht fort.

Mit Blick auf die andauernden Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg gaben zuletzt Rheinmetall und HENSOLDT um 0,6 beziehungsweise 1,1 Prozent nach. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte für kommende Woche Verhandlungen auf höchster Ebene angedeutet.

/enr/he

AUGSBURG (dpa-AFX)

