EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Das Papier von EVOTEC SE legte um 15:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 7,07 EUR. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,17 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,01 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 290.758 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,41 Prozent.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,42 EUR an.
Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,24 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 171,24 Mio. EUR, gegenüber 182,12 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,97 Prozent präsentiert.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,442 EUR je EVOTEC SE-Aktie.
Nachrichten zu EVOTEC SE
Analysen zu EVOTEC SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.09.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.09.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|09.10.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.2025
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
