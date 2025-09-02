DAX23.775 +0,8%ESt505.343 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.267 -0,6%Euro1,1640 -0,2%Öl67,01 -0,6%Gold3.546 -0,4%
Aktie im Fokus

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit KursVerlusten

04.09.25 12:05 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit KursVerlusten

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 5,81 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
5,78 EUR -0,12 EUR -2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 5,81 EUR nach. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 5,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,84 EUR. Bisher wurden heute 300.817 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 15.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 82,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,42 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

EVOTEC SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 171,24 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 182,12 Mio. EUR umgesetzt worden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,436 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
