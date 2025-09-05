EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagnachmittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 5,80 EUR nach.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 5,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 5,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,95 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 633.798 Aktien.

Am 15.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 83,23 Prozent. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 12,70 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 8,42 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,54 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 171,24 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,436 EUR je Aktie aus.

