EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagnachmittag tiefer

08.09.25 16:10 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagnachmittag tiefer

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 5,80 EUR nach.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 5,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 5,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,95 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 633.798 Aktien.

Am 15.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 83,23 Prozent. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 12,70 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 8,42 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,54 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 171,24 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,436 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Nachrichten zu EVOTEC SE

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
