So bewegt sich EVOTEC SE

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Mittwochmittag an Boden

10.09.25 12:05 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 5,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
5,92 EUR 0,16 EUR 2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 5,88 EUR. Bei 5,95 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,81 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 236.128 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 80,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 13,92 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 8,42 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 171,24 Mio. EUR im Vergleich zu 182,12 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,436 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen