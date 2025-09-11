EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Bei der EVOTEC SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 5,84 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie bewegte sich um 11:36 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 5,84 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,92 EUR an. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,80 EUR ein. Bei 5,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 140.698 Stück.

Am 15.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 81,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,36 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,42 EUR.

Am 13.08.2025 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 171,24 Mio. EUR im Vergleich zu 182,12 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,434 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

