EVOTEC SE im Fokus

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag im Plus

13.08.25 09:24 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag im Plus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 6,68 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,70 EUR 0,12 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von EVOTEC SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 6,68 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,60 EUR. Bisher wurden heute 71.894 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,60 EUR.

Am 06.05.2025 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,12 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,19 Prozent auf 199,98 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 208,73 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,451 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

