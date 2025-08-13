EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE behauptet sich am Vormittag

EVOTEC SE im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Mit einem Kurs von 6,43 EUR zeigte sich die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die EVOTEC SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,43 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,51 EUR an. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 6,43 EUR. Bei 6,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.226 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.11.2024 auf bis zu 10,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,16 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,60 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,12 EUR erwirtschaftet worden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 171,24 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,73 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

2025 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,459 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Hot Stocks heute: DAX Aufsteiger: Gea, Scout24, Lufthansa oder Nemetschek - Übernahmekandidaten: Puma, Brenntag und Evotec

EVOTEC-Aktie dreht ins Negative: EVOTEC meldet Rückgang der Halbjahresumsätze

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen