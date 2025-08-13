EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,64 -0,9%Dow45.000 +0,2%Nas21.616 -0,4%Bitcoin100.256 -1,5%Euro1,1708 +0,5%Öl66,23 -1,0%Gold3.342 +0,2%
15.08.25 16:13 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 6,33 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,34 EUR -0,15 EUR -2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 6,33 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 6,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 949.524 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 67,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 20,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,60 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 13.08.2025 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 182,12 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 0,384 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu EVOTEC SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
22.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen