EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich EVOTEC SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 6,33 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 6,33 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 6,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 949.524 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 67,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 20,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,60 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 13.08.2025 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 182,12 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 0,384 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

