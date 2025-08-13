EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 6,49 EUR ab.
Um 09:05 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 6,49 EUR ab. Bei 6,48 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 6,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.746 EVOTEC SE-Aktien.
Bei 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,08 Prozent.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,60 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 13.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 182,12 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 0,384 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
