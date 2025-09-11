DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.822 ±-0,0%Nas22.338 +0,9%Bitcoin97.559 -0,8%Euro1,1772 +0,3%Öl67,24 +0,5%Gold3.681 +1,0%
Aktie im Blick

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE reagiert am Nachmittag positiv

15.09.25 16:13 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 5,93 EUR.

EVOTEC SE
5,97 EUR 0,16 EUR 2,75%
Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 5,93 EUR zu. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,99 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,83 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 318.161 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,62 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 79,15 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 17,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 8,42 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 171,24 Mio. EUR im Vergleich zu 182,12 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,434 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
