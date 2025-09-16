EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Vormittag nach

Aktie im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 6,14 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 6,14 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 6,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.436 EVOTEC SE-Aktien.

Am 15.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,96 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 17,59 Prozent sinken.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 8,42 EUR angegeben.

EVOTEC SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,434 EUR je Aktie ausweisen dürften.

