Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Expedia

Aktie im Blick

Die Aktie von Expedia gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 267,37 USD.

Die Expedia-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 267,37 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Expedia-Aktie bis auf 264,47 USD. Mit einem Wert von 268,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 238.398 Expedia-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.11.2025 bei 270,22 USD. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 1,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 130,38 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 105,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Expedia-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,06 USD ausgeschüttet werden.

Expedia ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 7,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Expedia 5,04 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,41 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,06 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Expedia-Aktie in Höhe von 15,11 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes Quartal sorgt für Begeisterung

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins