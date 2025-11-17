Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Bären lasten am Abend auf Expedia
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Expedia. Der Expedia-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,9 Prozent auf 249,08 USD.
Das Papier von Expedia gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 5,9 Prozent auf 249,08 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Expedia-Aktie ging bis auf 247,00 USD. Bei 263,79 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 599.738 Expedia-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 279,61 USD. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 10,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 130,38 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 91,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,08 USD belaufen.
Expedia gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,04 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Expedia 4,41 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Expedia einen Gewinn von 15,32 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
