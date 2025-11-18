Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Dienstagnachmittag höher

Expedia im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Expedia. Das Papier von Expedia legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 246,99 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 246,99 USD. Zwischenzeitlich stieg die Expedia-Aktie sogar auf 247,45 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 242,02 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 63.290 Expedia-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 279,61 USD erreichte der Titel am 14.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,21 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 130,38 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 47,21 Prozent Luft nach unten.

Für Expedia-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,08 USD ausgeschüttet werden.

Expedia ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,04 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 4,41 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,06 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 15,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

