Expedia im Blick

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia verbilligt sich am Dienstagabend

18.11.25 20:23 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia verbilligt sich am Dienstagabend

Die Aktie von Expedia gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Expedia-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 243,51 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
208,95 EUR -1,05 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr fiel die Expedia-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 243,51 USD ab. Im Tief verlor die Expedia-Aktie bis auf 241,16 USD. Bei 242,02 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 428.736 Expedia-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (279,61 USD) erklomm das Papier am 14.11.2025. Mit einem Zuwachs von 14,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 130,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 46,46 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,08 USD. Im Vorjahr erhielten Expedia-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Expedia ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,04 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,67 Prozent auf 4,41 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,06 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 15,32 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

