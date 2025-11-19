Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia steigt am Nachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Expedia. Das Papier von Expedia legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 240,69 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 240,69 USD. Die Expedia-Aktie legte bis auf 241,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 240,77 USD. Zuletzt wechselten 39.513 Expedia-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 14.11.2025 auf bis zu 279,61 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Expedia-Aktie mit einem Kursplus von 16,17 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (130,38 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Expedia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,08 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Expedia 0,000 USD aus.
Expedia veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 4,41 Mrd. USD gegenüber 4,06 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 15,32 USD in den Büchern stehen haben wird.
