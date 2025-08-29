ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Freitagabend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von ExxonMobil gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ExxonMobil nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 109,14 USD.
Werte in diesem Artikel
Die ExxonMobil-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 109,14 USD. Die ExxonMobil-Aktie gab in der Spitze bis auf 109,12 USD nach. Bei 111,18 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der ExxonMobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 883.113 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (126,34 USD) erklomm das Papier am 08.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ExxonMobil-Aktie. Bei 97,81 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ExxonMobil-Aktie derzeit noch 10,38 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2024 3,84 USD an ExxonMobil-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,00 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ExxonMobil am 01.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 90,09 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 78,96 Mrd. USD.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass ExxonMobil einen Gewinn von 6,68 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie
Chevron-Aktie dennoch tiefer: Chevron verdient mehr als gedacht
TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?
Übrigens: ExxonMobil und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf ExxonMobil
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ExxonMobil
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com
Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.12.2023
|ExxonMobil Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.2023
|ExxonMobil Buy
|UBS AG
|07.06.2022
|ExxonMobil Neutral
|Credit Suisse Group
|21.04.2022
|ExxonMobil Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.12.2023
|ExxonMobil Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.2023
|ExxonMobil Buy
|UBS AG
|21.04.2022
|ExxonMobil Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.2022
|ExxonMobil Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.2022
|ExxonMobil Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.06.2022
|ExxonMobil Neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.2022
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.02.2022
|ExxonMobil Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.2022
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|29.10.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|30.04.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen