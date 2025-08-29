DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.416 -0,5%Nas21.680 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1721 +0,6%Öl65,67 -1,8%Gold3.594 +1,3%
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
Top News
Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA
Profil
So bewegt sich ExxonMobil

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

05.09.25 20:24 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ExxonMobil nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 109,14 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
96,19 EUR -0,58 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ExxonMobil-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 109,14 USD. Die ExxonMobil-Aktie gab in der Spitze bis auf 109,12 USD nach. Bei 111,18 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der ExxonMobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 883.113 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (126,34 USD) erklomm das Papier am 08.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ExxonMobil-Aktie. Bei 97,81 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ExxonMobil-Aktie derzeit noch 10,38 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 3,84 USD an ExxonMobil-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,00 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ExxonMobil am 01.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 90,09 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 78,96 Mrd. USD.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ExxonMobil einen Gewinn von 6,68 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumMeistgelesen
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen