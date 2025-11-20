ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil büßt am Abend ein

Kursverlauf

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die ExxonMobil-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 116,76 USD.

Die ExxonMobil-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,5 Prozent auf 116,76 USD ab. Der Kurs der ExxonMobil-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 116,75 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 118,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.014.639 ExxonMobil-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,21 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,52 Prozent. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ExxonMobil-Aktie mit einem Verlust von 16,23 Prozent wieder erreichen.

ExxonMobil-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,06 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ExxonMobil-Aktie bei 105,00 USD.

ExxonMobil ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ExxonMobil noch ein Gewinn pro Aktie von 1,92 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat ExxonMobil mit einem Umsatz von insgesamt 83,36 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,29 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte ExxonMobil am 30.01.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,92 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt

Chevron und Exxon übertreffen Gewinnerwartung - Aktien reagieren unterschiedlich

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger