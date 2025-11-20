DAX23.496 +1,4%Est505.621 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.101 +2,4%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1524 -0,1%Öl64,26 +0,9%Gold4.085 +0,2%
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen
VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal!
ExxonMobil im Fokus

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

20.11.25 16:09 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Zuletzt konnte die Aktie von ExxonMobil zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 118,03 USD.

Die ExxonMobil-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 118,03 USD. Die ExxonMobil-Aktie zog in der Spitze bis auf 118,32 USD an. Bei 118,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 273.732 ExxonMobil-Aktien.

Am 23.11.2024 markierte das Papier bei 123,21 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,39 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 97,81 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,06 USD. Im Vorjahr erhielten ExxonMobil-Aktionäre 3,84 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die ExxonMobil-Aktie im Durchschnitt mit 105,00 USD.

Am 31.10.2025 lud ExxonMobil zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,92 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 83,36 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 87,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von ExxonMobil veröffentlicht werden.

Experten taxieren den ExxonMobil-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt

Chevron und Exxon übertreffen Gewinnerwartung - Aktien reagieren unterschiedlich

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
