ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

ExxonMobil im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Zuletzt konnte die Aktie von ExxonMobil zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 118,03 USD.

Die ExxonMobil-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 118,03 USD. Die ExxonMobil-Aktie zog in der Spitze bis auf 118,32 USD an. Bei 118,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 273.732 ExxonMobil-Aktien.

Am 23.11.2024 markierte das Papier bei 123,21 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,39 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 97,81 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,06 USD. Im Vorjahr erhielten ExxonMobil-Aktionäre 3,84 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die ExxonMobil-Aktie im Durchschnitt mit 105,00 USD.

Am 31.10.2025 lud ExxonMobil zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,92 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 83,36 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 87,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von ExxonMobil veröffentlicht werden.

Experten taxieren den ExxonMobil-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

