So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Highland Critical Minerals-Aktie verliert nach Kapitalmaßnahme massiv Highland Critical Minerals-Aktie verliert nach Kapitalmaßnahme massiv
Aktienkurs im Fokus

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag tiefer

21.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von ExxonMobil gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ExxonMobil-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 115,87 USD nach.

Um 15:53 Uhr fiel die ExxonMobil-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 115,87 USD ab. Die ExxonMobil-Aktie gab in der Spitze bis auf 115,67 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 117,02 USD. Zuletzt wechselten via New York 932.885 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.11.2024 bei 123,21 USD. 6,33 Prozent Plus fehlen der ExxonMobil-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,81 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die ExxonMobil-Aktie mit einem Verlust von 15,59 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für ExxonMobil-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,06 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der ExxonMobil-Aktie wird bei 105,00 USD angegeben.

Am 31.10.2025 äußerte sich ExxonMobil zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ExxonMobil noch ein Gewinn pro Aktie von 1,92 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,29 Prozent auf 83,36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 87,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 30.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,92 USD je ExxonMobil-Aktie.

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
