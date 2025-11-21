ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil kommt am Abend kaum vom Fleck

Kurs der ExxonMobil

Die Aktie von ExxonMobil zeigt am Freitagabend wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der ExxonMobil-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 117,13 USD.

Die ExxonMobil-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 117,13 USD. In der Spitze legte die ExxonMobil-Aktie bis auf 117,33 USD zu. Die ExxonMobil-Aktie gab in der Spitze bis auf 115,67 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 117,02 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.630.127 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,21 USD) erklomm das Papier am 23.11.2024. Mit einem Zuwachs von 5,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 97,81 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ExxonMobil-Aktie 16,49 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten ExxonMobil-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,06 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie aus.

Am 31.10.2025 hat ExxonMobil die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,92 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 83,36 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 30.01.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

